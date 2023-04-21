Традиционный общегородской субботник в Красноярске перенесли из-за погоды Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционный весенний общегородской субботник в Красноярске перенесли. Причина более чем объективная – из-за непогоды. Целую неделю в городе шел снег, оставил после себя слякоть. А во многих местах он и вовсе еще не растаял. Так что уборку проводить невозможно. Слелают ее немного позже, когда придет тепло и станет сухо. О дате сообщат дополнительно.

Однако глава Красноярска Владислав Логинов в своем телеграм-канале сообщил: если у кого-то есть большой желание навести порядок в своих дворах, близлежащих скверах и так далее – дело добровольное. Но обязательно сообщите об этом коммунальщикам, чтобы машины забрали и вывезли сложенный в мешки мусор.

Добавим, что месячник по благоустройству продлится в городе до 9 июня.