Красноярским школьникам устроили экскурсию на предприятие по производству цемента

Школьники побывали на заводе, где работают их родители. Фото предоставлено компанией

Красноярские школьники – дети сотрудников «Красноярского цемента» побывали на заводе, где работают их родители. Ознакомительную экскурсию посетили учащиеся 4–11-х классов.

Родители ребят – работники разных подразделений завода: цехов «Обжиг» и «Помол», лаборатории, отдела технического контроля, планово-экономического отдела, секретариата. Участникам экскурсии было интересно, где и как трудятся их мамы и папы.

Дети побывали в музее завода, где узнали об истории развития предприятия, посетили основные производственные подразделения. На промышленной площадке юным гостям рассказали об этапах технологического процесса по выпуску цемента, реализации продукции. Им продемонстрировали шламовый бассейн и мельницы в сырьевом цехе, лабораторию, вращающиеся печи и пультовую в цехе обжига клинкера, упаковочную машину в цехе готовой продукции. Школьники также полюбовались 130-метровой дымовой трубой и строящимся новым цехом «Помол».

Одиннадцатиклассник Даниил Матвеев, сын машиниста цементных мельниц цеха «Помол» Анны Кунаевой, отметил, что не ожидал увидеть столь масштабное производство цемента.

- На территории завода – громадные цеха с мощным оборудованием: мельницами, вращающимися печами… Каждое подразделение играет важную роль в изготовлении цемента, и, оказывается, столько работы нужно проделать, чтобы получился качественный материал для строительства! – поделился Даниил впечатлениями.

Кунаевы – одна из трудовых семей завода, на предприятии много лет трудятся Зинаида Кунаева – транспортерщик сырого угля цеха «Обжиг», сестры Анна, машинист цементных мельниц цеха «Помол», и Галина – машинист угольных мельниц цеха «Обжиг».

- На мой взгляд, ознакомительные такие экскурсии – эффективный метод пополнения рядов трудовых династий в будущем. Сейчас на предприятии работают представители 11 трудовых династий и 12 заводских семей. Мы всегда рады новым кадрам, но тех, кто продолжает дело своих родных, коллектив встречает по-особому, – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.