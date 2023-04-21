Красноярцы стали жаловаться на яркий свет по ночам в два раза чаще Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы стали в два раза чаще жаловаться на яркий свет по ночам, который проникает к ним в окна. Для многих это большое неудобство, которое ухудшает качество жизни. Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщает, что в 80% случаев горожанам мешают световые рекламные щиты, установленные на фасадах домов. А также баннеры вблизи домов. Есть жалобы и на уличные фонари, светящие прямиком в окна, но этаких случаев не так много. Чаще всего горожане жалуются в период с октября по апрель, когда световой день короткий.

В некоторых случаях решить проблему удается самостоятельно – привлекают управляющие компании, представителей власти, договариваются с владельцами источников яркого света. Но когда не помогает – обращаются в Роспотребнадзор. В ведомстве уверяют: все проблемы такого рода решаемы.