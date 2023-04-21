Врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова официально представят 21 апреля

Экс-губернатор Александр Усс и его приемник Михаил Котюков в 2017 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова официально представят региональному правительству сегодня, 21 апреля, в 15 часов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Представлять будет полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Однако отметим, что новый руководитель региона многим давно знаком – он родом из Красноярска, много лет работал в региональном правительстве, а в 2017 году был одним из возможных кандидатов на пост губернатора, но на тот момент приоритеты были у Александра Усса.

Напомним, что накануне Александр Усс подал в отставку, которую глава государства принял. «В связи с заявлением губернатора Красноярского края Усса А.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края», – говорится в тексте президентского указа.

После общения с Владимиром Путиным Михаил Котюков прилетел из Москвы в Красноярск.