В Красноярском крае пьяный камазист откупался от ГИБДД дизельным топливом. Стоп-кадр видео

Пьяный водитель «Камаза» пытался откупиться от сотрудников дорожно-патрульной службы. Но не деньгами – он предложил в качестве отступных 500 литров дизельного топлива. Произошло это в Балахтинском районе. В пресс-службе краевой полиции рассказали подробности «Комсомольской правде»-Красноярск. И не только рассказали, но и показали на видео – не зря же в салоне патрульных машин установлены видеокамеры.

Инспекторы ДПС остановили грузовик, за рулем которого находился 41-летний водитель. Несмотря на то, что гражданин еле-еле ворочал языком, он категорически отказался проходить процедуру освидетельствования и клялся, что не пьет уже 8 лет. Кроме того, стал предлагать дизтопливо в обмен на то, чтобы дорожные полицейские не составляли на него протокол. Даже когда ему напомнили, что все записывается, самоуверенный водитель настаивал на том, чтобы «договориться на месте».

Если бы он согласился, подул бы в трубку тестера, ему бы по итогу назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили бы водительских прав на срок от полутора до двух лет. А теперь он – наговорил на уголовную статью «Дача взятки».