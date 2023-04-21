В Красноярске неадекватный мужчина с окровавленными руками пытался выйти через окно Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 21 апреля, мужчина в неадекватном состоянии вызвал беспокойство у соседей. Пришлось вызвать экстренные службы, чтобы совладать с ним. На улице Свердловской, 49 а (это пятиэтажка), в окне верхнего этажа показался мужчина, руки испачканы в крови. Изнутри доносился голос женщины, наверняка супруги, которая просила его закрыть окно и успокоиться.

Очевидцы выхвали спасателей, полицию и медиков. Те сначала уговаривали возмутителя спокойствия, просили открыть дверь квартиры. Но затем взломали дверь и сами проникли внутрь. Дебошира скрутили и передали в руки медикам. Во-первых, у него были порезы на шее, а во вторых ему, похоже, нужна специализированная помощь. Информации о том, пострадала ли женщина, которая находилась вместе с ним, нет.