От Красноярского края в список Forbes попали четыре миллиардера Фото: Мария ЛЕНЦ

Журнал Forbes в очередной раз проштудировал банковские счета и имущество самых-самых богатых людей планеты и составил свой популярный список. Чуть уточним: на этот раз список посвящен исключительно российским бизнесменам, кто и чем владеет в 2023 году. Нас интересуют те фамилии, которые имеют отношение к Красноярскому краю – их четыре.

Первую строчку рейтинга занял Андрей Мельниченко, его состояние Forbes оценил в 25,2 миллиарда долларов (в два раза больше, чем в 2022 году). Он является владельцем группы компаний «СУЭК», куда входит также Сибирская генерирующая компания.

На втором месте Владимир Потанин, президент «Норникеля» и холдинга «Интеррос». Его состояние возросло до 23,7 миллиарда долларов. Сулейман Керимов – ранее владелец золотых активов «Полюса», а ныне член Совета Федерации – на 13-м месте, размер состояния оценивается в 10,5 миллиарда долларов. И на 54-м месте основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, Forbes указал, что его состояние составляет 2,5 миллиарда долларов.