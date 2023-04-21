«От нефтяников – с любовью»: стаю фламинго в красноярском зоопарке обеспечили кормом на весь год

Помните историю фламинго, которого нашли в Якутии недалеко от Чаяндинского месторождения? Осенью 2021 года сотрудники промысла заметили на обочине необычную птицу. Она отбилась от стаи во время сезонной миграции и могла погибнуть. Судьбу экзотической птицы решил Росприроднадзор – она начала жить в Красноярске, в парке флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает целая стая, в том числе и такие найденыши из дикой природы, а у специалистов парка есть большой опыт работы с редкими птицами. Стая фламинго приняла новичка радушно – якутский гость быстро адаптировался, подружился с сородичами и похорошел.

О птенце нефтяники не забыли. Предприятие шефствует над всей стаей краснокнижных птиц в «Роевом ручье» – в ней сейчас 12 особей. У фламинго отменный аппетит, они потребляют почти тонну корма в год. На этот раз, помимо базового питания, нефтяники закупили для них весь сопутствующий рацион – свеклу, морковь, ракушечник и мотыля. Специальный корм для розовых фламинго обогащен витаминами и сбалансирован по количеству белков, жиров и углеводов. Птицы получают вместе с пищей каротин и другие полезные добавки. Такое питание идеально подходит для здоровья фламинго и сохранения яркой розовой окраски их оперения.

– Нам небезразлична судьба фламинго, который случайно оказался на промысле и выжил благодаря неравнодушным коллегам. К счастью, теперь он содержится в максимально подходящих для таких птиц условиях, за ним наблюдают специалисты. Мы же остаемся на связи с парком «Роев ручей» и с удовольствием следим за взрослением подопечного, – поделилась Мария Леонтьева, начальник управления по экологической безопасности предприятия.

В свою очередь, директор «Роева ручья» Андрей Горбань поблагодарил опекунов фламинго за помощь.

– Большое спасибо предприятию, которое так ответственно относится к вопросам экологии, сохранения биоразнообразия на нашей планете, и что не менее важно – рассказывает об этом, помогая тем самым воспитывать новые поколения патриотов, которые будут любить свою родину и беречь её богатства, – отметил Андрей Горбань.