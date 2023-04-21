В Дивногорске осудили супругов-мошенников за продажу несуществующих щенков йорков Фото: ИВАНОВА Диана

В Дивногорске прошел суд над супругами из Владимирской области. Их признали виновными в мошенничестве, через интернет они продавали породистых щенков – йорков. Эти маленькие домашние собаки очень популярны, стоят немало (на «авито», например, от 15 до 35 тысяч рублей – прямо сейчас). Аферисты накачали картинок в интернете, прикладывали их к своим объявлениям. На самом деле щенков у них никогда не было.

Тем, кто попадался на уловку супругов, они выставляли предоплату в размере 8 тысяч рублей. Получив деньги, пропадали и не выходили на связь. Пока не связались с покупателями из Дивногорска – потерпевшие, не получив щенка, написали заявление в полицию. В процессе расследования уголовного дела выявились и другие пострадавшие – жители Красноярского, Краснодарского и Алтайского краев, а также города Кемерово. Всего пять эпизодов, сумма причиненного ущерба составила около 25 тысяч рублей.

А вот и размер наказания: 30-летнему «заводчику» дали 2 года 7 месяцев в колонии строгого режима. Его дражайшей половине – 2 года 5 месяцев колонии общего режима.