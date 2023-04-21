В национальном парке «Красноярские столбы» проснулись медведи. Фото: нацпарк "Красноярские столбы"

В национальном парке «Красноярские столбы» проснулись бурые медведи. Специалисты узнали об этом, когда проверили фоторегистраторы. Первый снимок датируется 5 апреля. В объектив попал крупный и упитанный самец. Обратим внимание, что фотоловушка установлена в закрытой зоне, куда туристам хода нет. Однако инспекторы национального парка уточняют: пробуждение наверняка произошло раньше, точную дату сложно определить. На этот процесс влияют, прежде всего, погодные условия, а они в этом году не отличаются стабильностью.

По словам Владимира Кожечкина, ведущего научного сотрудника «Столбов», вероятные дни пробуждения косолапых – конец марта, когда температура днем поднималась до плюс 12 градусов и шел дождь.

Поскольку рекреационная зона нацпарка – популярное место у туристов, администрация предупреждает посетителей быть максимально осторожными и бдительными. Не стоит сворачивать с обустроенных туристических троп, ночевать на территории и желательно не ходить по одиночке.