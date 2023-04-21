Красноярская прокуратура начала проверку масляных пятен на Енисее

Красноярская прокуратура начала проверку происхождения масляных пятен на Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура начала проверку происхождения масляных пятен, которые вновь появились в акватории Енисея возле Октябрьского моста. К проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора и ЦЛАТИ по Енисейскому региону. В первую очередь специалисты взяли пробы воды, чтобы установить размер негативного последствия. Также начались мероприятия по локализации и сбору нефтепродуктов.

Главный вопрос: что является причиной появления масляных пятен? Прокуратура называет конкретно: масштабное многолетнее подпочвенное загрязнение нефтепродуктами территории Красноярской нефтебазы (переулок Тихий, 1А) и соседних с ней земельных участков.

Еще в 2021 году по решению суда (иск подавала природоохранная прокуратура) «Красноярскнефтепродукт» обязан провести комплексные исследования земельного участка и ликвидировать подпочвенное загрязнение нефтепродуктов. Эта работа была выполнена. Установлено, что загрязнено нефтепродуктами свыше 626 тысячи тонн грунта, а вес накопленных в них нефтепродуктов составляет 2614 тонны. Таким образом, чтобы прекратить появление масляных пятен, необходима полная рекультивация участка нефтебазы.