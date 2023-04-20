Мэр Красноярска прокомментировал уход Усса с поста губернатора

Фото: Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов прокомментировал уход Александра Усса с поста губернатора. Ранее стало известно, что Усс будет работать в федеральной должности, а врио губернатора станет замглавы минфина РФ Михаил Котюков. Выборы губернатора в крае пройдут 10 сентября.

– Можно долго перечислять, за что красноярцы могут сказать спасибо Александру Викторовичу Уссу. Его главное требование – облик краевой столицы должен соответствовать сильному и уникальному региону, – написал Логинов.

Мэр отнес к достижениям Усса обновление аэропорта, «современные больницы, школы и детские сады», а также построенные к Универсиаде спортобъекты. Также, по его словам, губернатор ответственен за обновление общественного автопарка.