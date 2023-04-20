Михаил Котюков обозначил главные вопросы, над которыми будет работать в Красноярском крае

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Михаил Котюков в беседе с Владимиром Путиным обозначил приоритетные направления работы. Президент предложил чиновнику возглавить Красноярский край в качестве врио, до выборов главы региона 10 сентября. Котюков согласился и рассказал Путину, какими вопросами займется первым делом.

– Край большой, очень много северных территорий. Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, обеспечения всей необходимой инфраструктурой, – отметил Котюков.

Он также намерен заняться вопросами «повышенной нагрузки» на экологию. Помимо этого, Котюков обозначил социальное направление – взаимодействия государства с гражданами, а также поддержку участников СВО.

– Хотя край промышленный, с богатой инфраструктурой промышленной, тем не менее сельские территории, сельское хозяйство всегда были для Красноярского края очень важной сферой и сферой перспективного развития, – добавил Котюков.