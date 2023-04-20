Политолог прокомментировал возможную отставку губернатора Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Политолог и журналист Александр Чернявский прокомментировал возможную отставку Александра Усса с поста губернатора. Ранее Усс сообщил, что Владимир Путин предложил ему работу в некой федеральной должности. Пока неизвестно, согласился ли Усс, но в случае его согласия пост губернатора он, очевидно, покинет.

– Уход Александра Викторовича безусловно не рядовое событие. Когда в 2017 году президент предложил ему возглавить край, понятно что в тот момент никого рядом по влиянию, по политическому весу и авторитету просто не было. Но при этом надо отметить, что регион он принял в довольно разобранном состоянии, очень смутные были социально-экономические перспективы, – пояснил Чернявский.

По словам политолога, в тот момент у края наблюдались проблемы вроде огромного госдолга размером более 100 миллиардов рублей, также на носу была Универсиада. Губернатору пришлось быстро браться за решение этих вопросов, и разобрался с проблемами он, по мнению Чернявского, успешно.

– Не стоит забывать, годы губернаторства Александра Викторовича пришлись на пандемию, на СВО, это очень серьезные вызовы, которые далеко не всем субъектам РФ оказались по силам. У нас же наблюдается очень серьезное улучшение в социально-экономической сфере, достаточно взглянуть на цифры. Государственный долг сократился в несколько раз, инвестпортфель – более триллиона рублей, да и безработица практически на нулевом уровне, – добавил политолог.

Чернявский отметил, что губернаторство Усса прошло не без проблем: к числу минусов он отнес, например, проблему экологии. Однако политолог отмечает, что решить такие «застарелые» вопросы сложно любому руководителю в любом регионе.

– Одним словом, преемнику он оставляет Красноярский край в хорошем социально-экономическом тонусе. Что касается дальнейшей карьеры Александра Викторовича, я полагаю, что несмотря на достаточно серьезный уже возраст его богатый опыт еще пригодятся и Красноярскому краю, и стране, – заключил Чернявский.