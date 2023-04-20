Россияне назвали наиболее подходящие европейские страны для учебы и карьеры за рубежом

Более трети россиян считают Австрию наиболее перспективной и безопасной европейской страной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трети россиян (37%) считают Австрию наиболее перспективной и безопасной европейской страной, — говорится в исследовании международного образовательного центра GoStudy. В число дружественных европейских стран вошли также Испания, Словакия и Швейцария. Именно здесь, по мнению россиян, лучшие условия для переезда и получения европейского образования.

Участникам опроса GoStudy предложили оценить список европейских государств и выбрать наиболее привлекательные и перспективные страны для переезда и учебы за границей. Четверть опрошенных (25%) убеждены, что лучшие условия для получения европейского образования в Испании, 24% — в Словакии, а 22% выделили Швейцарию. В список наименее привлекательных стран для учебы за границей вошли Финляндия (4%), Дания (4%) и Бельгия (3%).

По данным исследования, наиболее явными преимуществами европейского образования стали возможность получить базу знаний для работы за рубежом – 21%, возможность подтянуть знание языка – 18%, наиболее высокой уровень компетентных знаний у зарубежных преподавателей – 15%. Каждый десятый (10%) в числе преимуществ назвал возможность изучить культуру другой страны, 6% — возможность получения высококвалифицированного образования для дальнейшей работы в России.

“Есть мнение, что образование в Европе неподъемно дорогое, и российские вузы в этом плане имеют значительное преимущество. Частично, это так. Особенно, если речь идет, например, про Францию, Нидерланды или Ирландию – средняя стоимость академического года там составляет от 2700 до 6 000 долларов. Однако в других странах Западной Европы ситуация обстоит значительно лучше: к примеру, средняя стоимость семестра в вузах Австрии составляет 813 долларов США. Это достаточно низкая стоимость для студентов, особенно, учитывая высокое качество образования и положительное отношение австрийцев к русским”, — отметила Ксения Лазаров, продакт-оунер GoStudy.