В Красноярске в День Земли состоится всероссийская премьера фильма от автора знаменитого цикла «Страна птиц»

Фото: kinopoisk.ru

Герои Светланы Быченко не птицы, а цветы и волшебный микромир нашей планеты.

Такие фильмы со спецсъемкой, макросъемкой не снимались в России более полувека, а в Европе последний такой фильм был снят в 1996 году. И вот совершенно новое путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами, еще раз говорящее нам о том, что величайшим мастером спецэффектов все еще остается природа.

Зрители увидят, что растения, как и люди, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат, а насекомые, лягушки, пауки – все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша.

Для съемок фильма построили два павильона, изобрели множество приспособлений для того, чтобы максимально достоверно передать жизнь пролесок, пионов, кувшинок, - съемочная группа работала два года.

Фильм также снимали в заповедниках «Белогорье» и «Воронинский», в Липецкой, Псковской областях, в Москве в Ботаническом саду МГУ.

Премьера фильма – это первое событие нового проекта под названием «Посольство цветов», который будет заниматься проведением культурных и просветительских мероприятий, лекций, фотовыставок, акций с показом фильма «A lumine motus»/ «Меня приводит в движение свет». Все мероприятия будут организованы так, чтоб их могли посещать семьями. Показы фильма и акции планируются в разных городах России.

Всероссийская премьера запланирована на 27 апреля, но красноярцы увидят фильм раньше.

Синема Парк

ул. Дубровинского, 1и

22 апреля, 15.00

Билеты от 360 рублей.