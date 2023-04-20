В Ачинском районе упавшая фура перекрыла участок дороги. Фото: ГИБДД Красноярского края

20 апреля под Ачинском из-за ДТП с фурой оказался перекрыт участок дороги. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

Авария произошла на 678 километре трассы Р-255. Водитель грузовика «Фрейтлайнер» с полуприцепом врезался в делиниатор, разделяющий транспортные потоки.

В итоге перекрытыми оказались две полосы в сторону Ачинска. Сейчас упавшую фуру перенесли на обочину. Водитель не пострадал. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.