Segezha Group реализует в регионах присутствия корпоративную стипендиальную программу

Фото: Segezha Group

В учебном 2022-2023 году в рамках корпоративной программы благотворительности Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») направила на реализацию проекта «Стипендиальная программа ПАО «Сегежа Групп» больше 1 млн. рублей.

Стипендия 3 000 рублей предусмотрена ежемесячно для поддержки 38 студентов учебных заведений среднего профессионального образования, отобранных на конкурсной основе.Стипендиаты холдинга получают образование по техническим специальностям лесной промышленности.

Критерии отбора в программу – учебная успеваемость, победы в олимпиадах и конкурсах, рекомендация предприятия или учебного заведения, участие в волонтёрских проектах. Программа охватывает шесть регионов присутствия компании: Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Костромскую и Кировскую области. Помимо материальной поддержки, отобранные в программу студенты получают возможность прохождения производственной практики на одном из предприятий Segezha Group.

«Главная цель стипендиальной программы – поддержать талантливых и способных ребят, помочь им найти достойную работу. Список студентов определяют сами активы. Стипендия – это один из инструментов поддержки, но не единственный. В тесном взаимодействии с профильными учебными заведениями мы реализуем программы наставничества и стажировок. Динамика спроса на выпускников с лесными специальностями на наших производствах растет», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Стипендиальная программа лесопромышленного холдинга стартовала в 2022 году. Компания заинтересована в трудоустройстве своих стипендиатов на предприятиях Segezha Group. Ожидаемый результат – получить не менее 50% молодых специалистов из числа стипендиатов в штат компании к 2024 году. Поддержку молодежи предполагается масштабировать, сформировать группу лояльных студентов, закрепить их за конкретными предприятиями по требуемым вакансиям, создать инструмент отбора лучших для прохождения практики.

В Красноярском крае корпоративные стипендии Segezha Group получают десять студентов, пятеро из них - кандидаты на работу в Новоенисейский ЛХК, пятеро – на Лесосибирский ЛДК №1. Наиболее востребованные специальности: оператор линий и установок деревообработки, сварщик, электромонтажник. В Вологодской области у компании девять стипендиатов Сокольского ДОК и Сокольского ЦБК по специальности «Технология комплексной переработки древесины».Пятеро студентов были выбраны в Костромской области, где специалисты требуются на новый Галичский фанерный комбинат. На комбинате сегодня открыты вакансии: лущильщик, резчик шпона и облицовочных материалов, оператор на автоматических и полу-автоматических линиях в деревообработке, сушильщик и сортировщик шпона. В Кировской области в корпоративной программе пять человек, обучающихся по специальностям «Технология деревообработки» и «Технология комплексной переработки древесины», это потенциальные работники Вятского фанерного комбината. Сегежский ЦБК в Карелии также поддерживает пятерых возможных членов своей команды - учащихся «Северного колледжа» по направлениям: «Машинист бумагоделательной машины» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Онежский ЛДК в Архангельской области сопровождает обучение четырех студентов.

Segezha Group не первый год инвестирует в развитие образования и профессиональных компетенций будущих специалистов лесной отрасли. Для увеличения объема стипендиальной программы компания активно взаимодействует с Благотворительным фондом «Система» и ВЭБ.РФ. К примеру, в Костромской области идет совместная реализация импакт-проекта ранней профориентации. В рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее» поддержку получают учащиеся школ, колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет.

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