В Красноярске запустят четыре платных автобуса на Родительский день. Расписание автобусов на Родительский день в Красноярске 25 апреля 2023 опубликовала мэрия.

- 7 автобусов - по «новой» части Бадалыка. Интервал движения 7-8 мин. Стоимость – 20 рублей;

- 3 автобуса - по старой части Бадалыка. Отправление по мере заполнения. Стоимость – 16 рублей;

- 5 автобусов - на Шинном. Отправление по мере по мере заполнения. Стоимость – 16 рублей;

- 2 автобуса - с конечной остановки «пос. Шинников» до нового «Шинного кладбища». Интервал – 15 минут. Стоимость – 16 рублей.

Фото: мэрия Красноярска

Ознакомиться со схемой кладбищ можно по ссылке. Мэрия опубликовала маршрут к каждой. Уточнить информацию можно по номеру Центральной диспетчерской службы гортранса 256-84-00 или на сайте.