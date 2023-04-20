В Красноярске пройдет суд по третьему уголовному делу Анатолия Быкова

В Кировском районном суде Красноярска сегодня рассматривается третье уголовное дело, которое было заведено на Анатолия Быкова. Он обвиняется в убийстве криминального авторитета в 1998 году, сообщает прокуратура региона.

Расследование установило, что, будучи руководителем преступного сообщества, Анатолий Быков поручил своим подчиненным убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова.

На то, чтобы совершить преступление, у участников группировки ушло несколько дней. Сначала они выслеживали Владимира, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года не меньше шести раз выстрелили в него. От полученных травм мужчина умер.