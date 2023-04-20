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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:50

В Красноярске таксист протащил по асфальту 9-летнюю девочку, которая не успела сесть в машину

Ребенок получил травму
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео от ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: скриншот видео от ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске 9-летняя девочка получила травму после того, как таксист протащил ребенка по асфальту. Водитель не заметил, что ребенок не полностью забрался в салон, сообщает ГИБДД по региону.

Выяснилось, что две сестры заказали такси. Старшая села в машину, а вот младшая замешкалась. Водитель не обратил внимания на то, что с одной стороны дверь еще не закрылась и ребенок не сел в салон, и нажал на газ.

Старшая сестра сразу же закричала остановить машину, однако водитель такси к этому времени уже проехал несколько метров и протащил ребенка по асфальту.

В результате девочка получила травму.