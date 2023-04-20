В аэропорту Красноярска задержали агрессивного петербуржца из бизнес-класса. Фото: скриншот из видео

В аэропорту Красноярска задержали агрессивного пассажира из Санкт-Петербурга, летевшего бизнес-классом. Об этом сообщает региональная транспортная полиция.

В линейный отдел полиции пришло сообщение, что в прибывающем из тайского Пхукета самолете буянит пассажир. После приземления выяснилось, что основная суета происходила в бизнес-классе. Пьяный 43-летний петербуржец ходил по салону с голым торсом, демонстрируя татуировки всем присутствующим, агрессивно реагировал на просьбы успокоиться, не садился на место при снижении и посадке, а также крыл матом пассажиров и экипаж.

Полицейские задержали буйного пассажира, отвели его в отделение. Экспертиза показала легкую степень опьянения у жителя северной столицы. В итоге на него составили два протокола за появление в общественных местах пьяным и за неповиновение экипажу.