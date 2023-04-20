Аграрии Красноярского края могут получить 2 миллиона рублей на выращивание овощей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае самозанятые фермеры, которые выращивают овощи на личных подсобных хозяйствах, могут получить гранты до 2 миллионов рублей на развитие. В краевом бюджете на эти цели выделено 30 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Деньги можно использовать для покупки оборудования, сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, а также семян картофеля и овощей. При этом фермерам надо быть готовыми к тому, что 5% на реализацию планов они будут вкладывать из своих денег.

Чтобы подать заявку, надо понимать, что средства необходимо будет потратить в течении 9 месяцев после получения, вести личное подсобное хозяйство в течении срока действия проекта (не менее двух лет), и каждый год реализовывать все больший объем картофеля и овощей.