Еще один источник загрязнения воздуха нашли и ликвидировали под Красноярском

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На 20-м километре трассы Красноярск – Железногорск сотрудники природоохранной прокуратуры вместе с инспекторами Минэкологии края проверили, как работает предприятие по производству матрасов и диванов. Оказалось, что на промплощадке для сжигания отходов использовали несанкционированную емкость для сжигания отходов, сообщает правительство региона.

Дым от сжигания через котельную выбрасывался в воздух.

Минэкологии обратились с иском в суд и потребовали убрать незаконную систему сжигания отходов. Впрочем, на предприятии решили суда не ждать и оперативно убрали емкость.