Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 5:51

Еще один источник загрязнения воздуха нашли и ликвидировали под Красноярском

Предприятие решило не дожидаться суда и заранее выполнило исковые требования
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На 20-м километре трассы Красноярск – Железногорск сотрудники природоохранной прокуратуры вместе с инспекторами Минэкологии края проверили, как работает предприятие по производству матрасов и диванов. Оказалось, что на промплощадке для сжигания отходов использовали несанкционированную емкость для сжигания отходов, сообщает правительство региона.

Дым от сжигания через котельную выбрасывался в воздух.

Минэкологии обратились с иском в суд и потребовали убрать незаконную систему сжигания отходов. Впрочем, на предприятии решили суда не ждать и оперативно убрали емкость.