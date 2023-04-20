Еще один источник загрязнения воздуха нашли и ликвидировали под Красноярском

Фото: Мария ЛЕНЦ
На 20-м километре трассы Красноярск – Железногорск сотрудники природоохранной прокуратуры вместе с инспекторами Минэкологии края проверили, как работает предприятие по производству матрасов и диванов. Оказалось, что на промплощадке для сжигания отходов использовали несанкционированную емкость для сжигания отходов, сообщает правительство региона.
Дым от сжигания через котельную выбрасывался в воздух.
Минэкологии обратились с иском в суд и потребовали убрать незаконную систему сжигания отходов. Впрочем, на предприятии решили суда не ждать и оперативно убрали емкость.