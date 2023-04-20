В Тасеево сын убил отца лопатой из-за критики образа жизни

Фото: Мария ЛЕНЦ

12 апреля в Тасеево разыграла семейная драма, в которой сын убил отца. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

На протяжении нескольких дней, 26-летний парень, его 46-летний отец и бабушка беспробудно пили. Первым в себя пришел мужчина, который начал предъявлять претензии сыну – ему не нравилось, что молодой человек ведет асоциальный образ жизни.

Между родственниками начался конфликт. Парень вышел на улицу, схватил лопату, и начал избивать ею родителя. Молодой человек сам вызвал скорую, его отца госпитализировали с травмой живота, разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Спустя несколько часов мужчина умер.

Протрезвевший сельчанин признал вину полностью. В его отношении завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».