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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:38

В Тасеево сын убил отца лопатой из-за критики образа жизни

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

12 апреля в Тасеево разыграла семейная драма, в которой сын убил отца. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

На протяжении нескольких дней, 26-летний парень, его 46-летний отец и бабушка беспробудно пили. Первым в себя пришел мужчина, который начал предъявлять претензии сыну – ему не нравилось, что молодой человек ведет асоциальный образ жизни.

Между родственниками начался конфликт. Парень вышел на улицу, схватил лопату, и начал избивать ею родителя. Молодой человек сам вызвал скорую, его отца госпитализировали с травмой живота, разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Спустя несколько часов мужчина умер.

Протрезвевший сельчанин признал вину полностью. В его отношении завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».