Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 5:24

В Красноярском крае расширили перечень услуг для оказания бесплатной медицинской помощи

Например, участники СВО могут получить плановую помощь вне очереди
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023 год были внесены некоторые изменения. Об этом сообщает правительство региона.

Например, в перечень лекарств для онкобольных было дополнительно включено восемь наименований препаратов, которые жизненно необходимы пациентам.

Увеличится доля мероприятий по информированию в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С. Особое внимание направят на раннюю диагностику заболеваний и их профилактику. Усилится и работа с больными ВИЧ.

Кроме этого, участники СВО получили право получать плановую медицинскую помощь вне очереди.