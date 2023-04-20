В Красноярском крае расширили перечень услуг для оказания бесплатной медицинской помощи

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В Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023 год были внесены некоторые изменения. Об этом сообщает правительство региона.

Например, в перечень лекарств для онкобольных было дополнительно включено восемь наименований препаратов, которые жизненно необходимы пациентам.

Увеличится доля мероприятий по информированию в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита С. Особое внимание направят на раннюю диагностику заболеваний и их профилактику. Усилится и работа с больными ВИЧ.

Кроме этого, участники СВО получили право получать плановую медицинскую помощь вне очереди.