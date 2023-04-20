В Лесосибирске задержали организатора общины «Свидетелей Иеговы»* Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске в отношении 55-летнего местного жителя завели уголовное дело за организацию общины «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Еще в июне 2017 года секта была юридически ликвидирована в России за экстремистскую деятельность. Однако мужчина продолжил работать до ноября 2021 года: распространял учение, проводил сбор адептов, обучал проповедованию и так далее.

В итоге мужчину задержали. В его отношении завели дело по статье «организация деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

* - Экстремистская организация, запрещенная в России.