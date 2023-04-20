В Зеленогорске внимательная сотрудница банка и собака помогли вернуть 138 тысяч рублей 70-летней женщине

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске 70-летняя женщина едва не рассталась со всеми своими сбережениями. Вернуть 138 тысяч рублей ей помогли внимательная сотрудница банка и бездомная собака, сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию позвонили из почтового отделения и сообщили о найденных 138 тысячах рублей. Оказалось, что деньги оставила жительница деревни Печора 1952 года рождения.

Забить столь крупную сумму помог шок – оказалось, женщина едва не стала жертвой мошенников. Те позвонили ей на телефон и убедили приехать в город и снять все средства со счета, после чего перевести их на «безопасный счет».

В последний момент сотрудница банка поняла, что с женщиной, которая стоит перед банкоматом, что-то не так, и нажала кнопку отмена операции. После этого она попросила передать ей телефон, по которому мошенники давали пожилой сельчанке инструкции.

После этого женщина уехала и забыла деньги на скамейке. Возможно, они бы стали чьей-то находкой, если бы не забежавшая в помещение бездомная собака. Одна из сотрудниц почты вышла, чтобы выпустить животное, и увидела купюры.

В итоге деньги вернули владелице, а собаку временно приютила сотрудница почты. Теперь ей ищут хозяина.