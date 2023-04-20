В Туве 15-летний пьяный подросток убил прохожего за отказ купить алкоголь Фото: Мария ЛЕНЦ

12 апреля в Чадане 15-летний школьник зарезал случайного прохожего за отказ купить ему алкоголь. Об этом сообщает республиканский СК.

Трагедия произошла на улице Чурмет-Дажы. Оказалось, что пьяный 15-летний парень хотел купить еще алкоголя, но ни в одном магазине ему не продавали. Тогда он стал просить мимо проходящих людей, чтобы те взяли спиртное и передали ему.

С этой же целью он обратился к 20-летнему местному жителю. Он отказал, за что получил смертельный удар ножом в грудь от нетрезвого подростка. Школьника быстро задержали, в его отношении завели уголовное дело по статье «убийство».