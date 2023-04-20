Житель Красноярска через сайты знакомств выманил у девяти женщин 13,5 миллионов рублей. Фото: прокуратура края

В Красноярске вынесли приговор 43-летниму Станиславу Яцкевичу, который обманул девятерых женщин на 13,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В течение шести лет – с 2014 по 2020 год Яцкевич знакомился с женщинами на сайтах знакомств. Он обвораживал своих жертв, представляясь бизнесменом, а войдя в доверие, просил денег на покрытие долгов. Ради него красноярки даже брали кредиты.

Получив деньги, мужчина переставал выходить на связь. В некоторых случаях он предлагал дамам поучаствовать в его сделках, для чего привлек двух подельников 68 лет и 31 года. В общей сложности пострадали 9 женщин, сумма ущерба 13,5 миллионов рублей.

Яцкевич суд назначил наказание в виде 12 лет колонии. Сообщникам – по 7 и 8 лет соответственно. Свою вину никто из них не признал.