Жители Красноярского края стали больше интересоваться интеллектуальными системами для дома

В Красноярском крае растет интерес покупателей на товары для умного дома. Тем более что за последний год их средняя цена снизилась на треть. По подсчетам аналитиков, такие продажи выросли в полтора раза. Например, в январе - марте 2023 года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota умных девайсов купили на 52% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Что же больше всего покупают красноярцы? Оказалось, что самая быстрорастущая категория продаж - смарт-розетки. С ее помощью можно дистанционно управлять подключением-отключением домашних приборов к электросети, считать расход электроэнергии, отключать питание при скачках напряжения и многое другое. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, которые также позволяют дистанционно управлять осветительными приборами. И третья категория товаров, спрос на которые растет, это различные датчики. Учитывая спрос потребителей, производители активно расширяют свой ассортимент.

А теперь посмотрим, что же конкретно покупают красноярцы. Наибольшей популярностью у них пользуются умные лампы и умные розетки. Их окупают не только квартиры и дома, но и в офисы и торгово-развлекательные объекты.

По мнению директора по продажам МегаФона Давида Борзилова, существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на более чем на треть.

- Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей, - отметил он.