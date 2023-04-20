В Красноярске семерым участникам «банды спортиков» продлили арест

Фото: Мария ЛЕНЦ

20 апреля Советский райсуд Красноярска отправил в СИЗО семерых участников так называемой «банды спортиков». Об этом сообщает пресс-служба судов края.

По данным следствия, участники группы выполняли силовую функцию в наркобизнесе. Они наказывали провинившихся закладчиков: всячески унижали, избивали, а однажды и вовсе сожгли дом.

Свою преступную карьеру они начали в сентябре 2020 года. Группировка «работала» целый год. За это время они натворили столько, что сейчас их обвиняют сразу по семи статьям: организация преступного сообщества, незаконный сбыт веществ, вымогательство, грабеж, кража, приготовление к преступлению и уничтожение чужого имущества.

Суд назначил им меру пресечения в виде ареста. В СИЗО они пробудут минимум до 27 сентября.