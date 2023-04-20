Сиреневый кот стал звездой галереи конкурса рисунков в Красноярске

Рисунок Полины Фишер

Галерея конкурса рисунков «Волшебная сирень» пополняется с каждым днем благодаря воспитанникам красноярских детских садов.

Так, Полина Фишер из детского сада №10 изобразила упитанного сиреневого кота в окружении трех чудных маленьких котят. Как оказалось, девочка очень любит котиков. Однажды ей приснился сиреневый кот, и она решила изобразить его на бумаге. И у нее мастерски это получилось. У каждого, кто посмотрит на этот рисунок, возникает ощущение уюта, добра и тепла.

А воспитанница детского сада 212 Ира Калькаева нарисовала прекрасную веточку сирени. Вот как поэтично она подписала свою работу: «Как волшебно и мечтательно пахнет сирень вечером после теплого дня, как красиво переливаются маленькие соцветия, словно звездочки на закатном солнце».

Рисунок Иры Калькаевой

Напомним, стать участником конкурса могут воспитанники красноярских детских садов и образовательных центров. Для этого нужно нарисовать сирень во всех ее проявлениях, затем сфотографировать рисунок и загрузить изображение на страницу конкурса на сайте «Комсомольская правда» вместе с заполненной заявкой до 4 мая 2023 года.

Голосование стартует с 10 мая и продлится до 23 мая. Результаты станут известны 25 мая. Призы – саженцы сирени – 5 победителей-детских садов получат на последней неделе мая.

Не забывайте, что конкурс детских рисунков – это первая ступень большого совместного проекта «Сиреневый день» Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.

В этом году проекту исполняется семь лет, в общей сложности было высажено более 1500 кустов сирени, проведены десятки всевозможных сиреневых акций.

И в 2023 году в Красноярске высадят сотни кустов сирени, из них 25 – в детских садах, которые станут победителями нашего творческого конкурса.

Подробности на странице конкурса по ссылке.