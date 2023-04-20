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НовостиОбщество20 апреля 2023 2:18

Сиреневый кот стал звездой галереи конкурса рисунков в Красноярске

Идея о таком персонаже пришла участнице конкурса «Волшебная сирень» во сне
Ольга КОСТИНА
Рисунок Полины Фишер

Рисунок Полины Фишер

Галерея конкурса рисунков «Волшебная сирень» пополняется с каждым днем благодаря воспитанникам красноярских детских садов.

Так, Полина Фишер из детского сада №10 изобразила упитанного сиреневого кота в окружении трех чудных маленьких котят. Как оказалось, девочка очень любит котиков. Однажды ей приснился сиреневый кот, и она решила изобразить его на бумаге. И у нее мастерски это получилось. У каждого, кто посмотрит на этот рисунок, возникает ощущение уюта, добра и тепла.

А воспитанница детского сада 212 Ира Калькаева нарисовала прекрасную веточку сирени. Вот как поэтично она подписала свою работу: «Как волшебно и мечтательно пахнет сирень вечером после теплого дня, как красиво переливаются маленькие соцветия, словно звездочки на закатном солнце».

Рисунок Иры Калькаевой

Рисунок Иры Калькаевой

Напомним, стать участником конкурса могут воспитанники красноярских детских садов и образовательных центров. Для этого нужно нарисовать сирень во всех ее проявлениях, затем сфотографировать рисунок и загрузить изображение на страницу конкурса на сайте «Комсомольская правда» вместе с заполненной заявкой до 4 мая 2023 года.

Голосование стартует с 10 мая и продлится до 23 мая. Результаты станут известны 25 мая. Призы – саженцы сирени – 5 победителей-детских садов получат на последней неделе мая.

Не забывайте, что конкурс детских рисунков – это первая ступень большого совместного проекта «Сиреневый день» Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.

В этом году проекту исполняется семь лет, в общей сложности было высажено более 1500 кустов сирени, проведены десятки всевозможных сиреневых акций.

И в 2023 году в Красноярске высадят сотни кустов сирени, из них 25 – в детских садах, которые станут победителями нашего творческого конкурса.

Подробности на странице конкурса по ссылке.