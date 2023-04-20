В Тасеево при пожаре погиб мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

18 апреля в селе Тасеево при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Возгорание случилось вечером в доме на улице Тимирязева. Изначально загорелось напольное покрытие и шкаф. Пожарные прибыли на место и потушили огонь на площади 4 кв.м. На ликвидацию ушло меньше часа.

В доме нашли тело хозяина жилища, он отравился продуктами горения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Всего за сутки было потушено 16 пожаров, пострадал еще один человек.