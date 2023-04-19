Туристка пыталась вывезти из Красноярск в Тайланд навигационное оборудование для машин

Фото: Красноярская таможня

В Красноярске задержали туристку, которая пыталась вылететь в Пхукет. В ее багаже таможенники нашли 26 комплектов навигационного оборудования. Такое железо обычно ставят в автомобили, чтобы мониторить движение машин.

По словам 23-летней девушки, она везла оборудование для фирмы по аренде машин, работающей в Тайланде. Однако документов на провоз оборудования красноярка не получала.

Приборы отправили на экспертизу: было установлено, что каждый из них стоит 220 тысяч рублей и относится к категории оборудования не для личного использования. Теперь туристке грозит административная ответственность.