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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:37

Туристка пыталась вывезти из Красноярск в Тайланд навигационное оборудование для машин

Девушку задержали с целой партией дорогостоящего оборудования
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Красноярская таможня

Фото: Красноярская таможня

В Красноярске задержали туристку, которая пыталась вылететь в Пхукет. В ее багаже таможенники нашли 26 комплектов навигационного оборудования. Такое железо обычно ставят в автомобили, чтобы мониторить движение машин.

По словам 23-летней девушки, она везла оборудование для фирмы по аренде машин, работающей в Тайланде. Однако документов на провоз оборудования красноярка не получала.

Приборы отправили на экспертизу: было установлено, что каждый из них стоит 220 тысяч рублей и относится к категории оборудования не для личного использования. Теперь туристке грозит административная ответственность.