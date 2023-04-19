В Красноярске в Родительский день запретят проезд и парковку возле кладбищ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в Родительский день запретят проезд и парковку возле кладбищ. Это необходимо для обеспечения безопасности тех, кто придет навестить могилы своих близких. Как обычно, посетителей будет очень много, а скопление автомобилей доставит проблемы. По информации Sibnovosti ограничения продлятся с 22:00 24 апреля до 20:00 25 апреля.

В районе Бадалыка закроют проезд на кладбище со стороны Енисейского тракта и прилегающие съезды. А с восточной стороны кладбища запретят разворот грузовикам. В целом на трассе между Солнечным и городом автомобилям разрешат передвигаться со скоростью не более 40 километров в час.

Возле Николаевского кладбища закроют проезд по улице Пролетарской и на Свободном запретят парковку. Подобные ограничения будут и возле кладбищ Шинного, Злобинского, Троицкого и Базайского