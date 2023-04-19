Школьники Красноярска примут участие во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»

Сегодня, 19 апреля, около памятника Александру Матросову прошли торжественные проводы двух поисковых отрядов Свердловского района: школы №137 «Витязь» и сводного отряда «Эхо». Ребята отправляются в Волгоградскую область, чтобы принять участие в поисковой работе.

«На полях сражений Великой Отечественной войны до сих пор лежат сотни тысяч советских солдат, в архиве напротив их имен короткая строчка – пропал без вести, и родные ничего не знают об их судьбе, – рассказывает командир отряда «Витязь» Александр Мазницын. – Наши поисковики, возвращают их из безвестия. Они гордятся тем, что у них есть возможность принять участие в экспедиции. Многие позже признаются, что их жизнь буквально разделилась на «до» и «после», а история перестала быть просто школьным предметом».

Поисковые отряды Свердловского района участвуют в «Вахте памяти» с 2000-го года. За это время они провели 35 поисковых экспедиций. Благодаря их труду были подняты останки 634 советских бойцов, имена 68 из них установлены.

«Школьники, которые участвуют во всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти», безусловно, проводят серьезную исследовательскую работу. Более того, они вносят свой вклад в сохранение исторической памяти. Такая работа – это основа патриотического воспитания, без которого невозможно привить любовь к родине», – отмечает депутат Красноярского городского Совета Андрей Козиков.

Поисковая экспедиция в Волгоградской области продлится около двух недель. Чтобы ребята не испытывали бытовых трудностей, администрация Свердловского района подготовила для них дополнительные средства экипировки: туристические рюкзаки и палатки, а также специальные продуктовые наборы. Все это сегодня было передано участникам экспедиции. В Красноярск поисковые отряды должны вернуться в начале мая.

В Советском районе в школе №152 на Всероссийскую Вахту памяти торжественно проводили поисковый отряд «Енисей-Л». В девятый раз школьники отправятся восстанавливать путь 117-й стрелковой дивизии. Найденные артефакты с мест сражений бережно хранятся в школьном музее боевой славы «Гвардейский». За девять лет юные поисковики нашли останки более 400 солдат. Для эффективной работы поисковому отряду от компании «РУСАЛ» сегодня был подарен глубинный металлоискатель «Сварог Рубеж».

«Наша молодежь, выезжая на поля сражений, не только своими руками соприкасается с историей нашей страны, с ее героическими страницами, но и пропускает эту историю через себя, через свои души. Память о той войне, о подвиге нашего народа сегодня важна, как никогда прежде. Огромное спасибо учителям и родителям за правильные ориентиры», - рассказал Валерий Савельев, представитель компании «РУСАЛ».