В Красноярске на улице Светлова может обрушиться подпорная стена Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Светлова требует срочного ремонта подпорная стена возле двух многоэтажек. Глава города Владислав Логинов подписал постановление о предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации – режиме повышенной готовности. Это нужно для того, чтобы получить возможность воспользоваться резервным фондом и направить на ремонт средства.

В самое ближайшее время специалисты на месте обследуют объект и определят, что как и в каком объеме необходимо будет сделать, чтобы укрепить подпорную стену и тем самым устранить возможную опасность. Ситуацию взял под свой контроль первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.