На уловки мошенников чаще попадаются женщины в возрасте от 39 лет

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За два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, а в этом году – уже 52%. Самыми доверчивыми оказались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет.

По данным ВТБ, чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет – 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) – 13%, молодежь (до 25 лет) – всего 4%. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг.

Пользователи все чаще сообщают банку о попытках мошенничества в свой адрес. Во второй половине 2022 года от жителей Сибири поступило 12,5% сообщений об атаках злоумышленников, в первые месяцы 2023 года число сибиряков, помогающих пресечь преступные попытки, увеличилось.

Статистика обращений пользователей банковских услуг из разных городов показала, что наиболее часто контактами мошенников делятся жители миллионников. На долю жителей Новосибирска приходится 3% обращений от общероссийского числа, от красноярцев поступает 1,5% сообщений о мошеннических звонках, от омичей - 1,3%. ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью.