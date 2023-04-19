Жительницу Ачинска отправили в колонию на 9 лет за убийство нового владельца своей квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Ачинска отправили в колонию общего режима на 9 лет после того, как она хладнокровно зарезала мужчину. Громкая история, которую долго обсуждали в этом городе, произошла в июле 2022 года.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали подробности. Началось все с того, что в апреле 2019 года гражданка взяла в долг у потерпевшего 320 тысяч рублей – под залог своей квартиры. Деньги в срок не вернула. И тот через суд заполучил квартиру в собственность. Должница со слезами на глазах просилась пожить в ней – согласился по доброте душевной. Но вскоре решил продать недвижимость и сообщил жиличке об этом, попросив ее съехать.

И тут у 62-летней пенсионерки родился план мести. На что она рассчитывала – непонятно. Но она назначила 44-летнему потерпевшему встречу. Тот приехал на нее с товарищем. Убийца села в салон. Сначала достала из сумки бутылку со столовым уксусом и плеснула ему на одежду. А потом нож – и стала колоть его в грудь слева, в шею, в висок, предплечье. Экспертиза показала, что она совершила это сознательно.

Мужчина выскочил из иномарки и упал на асфальт. На камеру попало, что убийца еще пыталась догнать с ножом товарища своей жертвы, но затем отправилась восвояси. В больнице пострадавшего пытались спасти, но увы, он скончался.