Самая современная колония края находится под Красноярском. Фото: Newslab.ru

Самая современная исправительная колонная в системе ГУФСИН по Красноярскому краю находится совсем рядом с краевым центром – в некогда существовавшем поселке Индустриальный. Когда-то на этом месте был лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков и наркоманов, их оформляли сюда не перевоспитание. Но затем переоборудовали для более серьезного контингента. Сейчас в ИК№ 17 около семисот мужчин отбывают свое первое наказание за особо тяжкие преступления.

Следовательно, и системы слежения и безопасности должны быть на самом высшем уровне. Newslab.ru удалось заглянуть туда, куда обычным законопослушным гражданам вход заказан. И узнали некоторые нюансы работы сотрудников учреждения. Например, что за заключенными здесь в непрерывном режиме следят 470 видеокамер, используются современные металлоискатели и инновационная система распознавания лиц «Face-интеллект». Тщательный досмотр проходят посылки и передачи, откуда регулярно достают запрещенные предметы.