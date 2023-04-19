В Канске спасли косулю, которая попала в бетонную яму. Стоп-кадр видео

В Канске спасли косулю, которая вышла из леса и забрела на территорию человека. Подобные случаи происходят в последнее время довольно часто в разных городах. Взрослое животное забежало на промплощадку и оказалось в западне – упало в канализационное сооружение.

Как достать ее из бетонной ямы? Работники предприятия вызвали инспекторов охотнадзора министерства экологии края. Специалисты оперативно прибыли, вместе с ними в спасательной операции участвовали сотрудники службы спасения. Косулю аккуратно веревками достали из бетонной ямы. Видимых повреждений на ней не было. Когда вывезли ближе к лесу и отпустили – косуля припустила так, что только копыта сверкали.

Министерство благодарит всех, кто принимал участие в спасении животного. И вот полезная информация для жителей края: если вдруг появилась информация, что диким животным требуется помощь, позвоните на телефоны министерства. Здесь специалисты расскажут, что нужно сделать, при необходимости пришлют своего сотрудника. Только они могут решать судьбу дикого животного. Итак, телефоны: +7 (391) 227-72-59, 266-82-90.