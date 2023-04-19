В Красноярске аферисты под видом электриков похитили у пожилой женщины 400 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске аферисты сработали в открытую. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: буквально несколько часов сегодня, 19 апреля, подошли к пожилой женщине прямо на улице 60 лет Октября. Представились электриками и предложили проверит исправность электропроводки.

Потерпевшая поверила незнакомцам и привела в свою квартиру. Здесь она похитили у женщины 400 тысяч рублей. Пока нет информации, применяли к ней физическую силу или нет, были ли побои. Оперативники прибыли на место и выясняют все обстоятельства.

Спустя 25 минут после этого случая на той же улицы зафиксировано второе аналогичное преступление – у другой пожилой женщины лже-электрики похитили 36 тысяч рублей. Полиция настаивает: у кого есть пожилые родственники, найдите время – позвоните и предупредите, чтобы не общались с незнакомцами, которые под любым предлогом заходят проникнуть к ним в квартиру, как бы они не называли себя - электриками, водопровозчиками, газовиками.