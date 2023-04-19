В Красноярске на 3 года осудили гендиректора строительной компании за мошенничество на 50 миллионов рублей

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Железнодорожный районный суд вынес приговор гендиректору строительной организации, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили 3 года условно с испытательным сроком, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что с декабря 2018 года по декабрь 2019 мужчина использовал свое служебное положение для того, чтобы предоставить подложные документы на оплату. Согласно им, рядом со строящими железнодорожными путями была рекультивирована временная автомобильная дорога.

Заказчик оплатил за фактически не выполненные работы более 50 миллионов рублей.

Экс-директор признал свою вину и полностью возместил ущерб, а также выполнил все обязанности по досудебному соглашению.

Приговор в законную силу еще не вступил.