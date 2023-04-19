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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:11

Красноярцев стали чаще приглашать на работу за границу

За три месяца приглашение получили 1034 специалиста
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцев стали чаще приглашать на работу за границу

Красноярцев стали чаще приглашать на работу за границу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края стали чаще приглашать на работу за границу. Интересуются российскими специалистами работодатели как из дружественных стран, так и всех остальных. По информации «Проспекта Мира», выборку сделал портал hh.ru, взяв для анализа первый квартал текущего года и предшествующего.

Всего за три месяца приглашение поработать от иностранных компаний получили 95,3 тысячи россиян, что на 52% больше, чем за тот же период прошлого года. 1034 из них — жители Красноярского края. 38% вакансий приходится на Казахстан, 22 % - на Беларусь, 10 % - Узбекистан, 8% - Киргизию, 7% - Грузию, по 3% - на США и Турцию. Также нужными оказались (впрочем, не только сейчас, но и всегда) российские руки и мозги в таких странах, как Германия, ОАЭ, Китай, Мексика, Греция, Португалия, Франция, Финляндия, Великобритания и многих других.