Красноярцев стали чаще приглашать на работу за границу Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края стали чаще приглашать на работу за границу. Интересуются российскими специалистами работодатели как из дружественных стран, так и всех остальных. По информации «Проспекта Мира», выборку сделал портал hh.ru, взяв для анализа первый квартал текущего года и предшествующего.

Всего за три месяца приглашение поработать от иностранных компаний получили 95,3 тысячи россиян, что на 52% больше, чем за тот же период прошлого года. 1034 из них — жители Красноярского края. 38% вакансий приходится на Казахстан, 22 % - на Беларусь, 10 % - Узбекистан, 8% - Киргизию, 7% - Грузию, по 3% - на США и Турцию. Также нужными оказались (впрочем, не только сейчас, но и всегда) российские руки и мозги в таких странах, как Германия, ОАЭ, Китай, Мексика, Греция, Португалия, Франция, Финляндия, Великобритания и многих других.