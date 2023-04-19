С дорог Красноярска за сутки вывезли 25 КАМАЗов снега

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дорожные службы из-за капризов погоды задержались с началом летних видов работ. Вместо устранения ям на городских улицах им приходится чистить снег и бороться со льдом, сообщает управление дорог краевой столицы.

По правилам благоустройства, уже с 16 апреля рабочие должны начинать мойку дорог и ямочный ремонт. Однако пока что это невозможно. Прошедший снегопад сбил весь график.

Все прошедшие сутки на улицах трудилось 245 единиц техники и 449 рабочих. Они убрали 319 участков дорог и 109 тротуаров. Снега было вывезено 25 КАМАЗов.

На дорожное полотно высыпали 33 КАМАЗа соли и 10 машин песко-гравийной смеси. Когда она начала плавить лед и ледяную корку, полученную кашу сгребли к обочинам.

Сегодня борьба с апрельским льдом на дорогах продолжится.