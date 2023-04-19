В Канске «запасливый» сельчанин заготовил 12 килограммов марихуаны

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Канске передали в суд дело «запасливого» 48-летнего жителя села Бражное. Мужчина заготовил около 12 килограммов марихуаны, сообщает ГУ МВД по региону.

Визит к неоднократно судимому сельчанину под Новый год решил нанести местный участковый. Однако хозяина дома не оказалось – уехал отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Дверь открыл его 67-летний приятель.

Когда полицейский зашел в дом, то обратил внимание на тарелку с измельченной травой и трубку. Через проем в кладовку были видны мешок и доверху наполненная сухими стеблями ванна.

Участковый решил дождаться сельчанина. Тот при виде нежданного гостя растерялся, но отпираться не стал. Признался, что нарвал коноплю на пустырях за селом. А так много – чтобы на все новогодние выходные хватило.

За незаконные «заготовки» мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.