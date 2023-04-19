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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 4:45

В Красноярском крае отец зарезал сына после того, как тот обвинил его в распаде семьи

На 57-летнего мужчину завели уголовное дело
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе семейные посиделки закончились смертью 25-летнего парня. Его зарезал собственный отец, сообщает Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сообщение о том, что в больницу доставили умершего в машине скорой помощи парня с ножевыми ранами, поступило в полицию 17 апреля. Следователи завели уголовное дело на отца погибшего.

Как выяснилось, они весь день и вечер 16 апреля выпивали. В какой-то момент сын решил припомнить отцу, что тот расстался с его мамой и бросил семью. В ответ на обвинения тот схватился за нож и ударил сына в грудь.

Расследование продолжается, мужчина находится под стражей.