В Красноярском крае отец зарезал сына после того, как тот обвинил его в распаде семьи

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе семейные посиделки закончились смертью 25-летнего парня. Его зарезал собственный отец, сообщает Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сообщение о том, что в больницу доставили умершего в машине скорой помощи парня с ножевыми ранами, поступило в полицию 17 апреля. Следователи завели уголовное дело на отца погибшего.

Как выяснилось, они весь день и вечер 16 апреля выпивали. В какой-то момент сын решил припомнить отцу, что тот расстался с его мамой и бросил семью. В ответ на обвинения тот схватился за нож и ударил сына в грудь.

Расследование продолжается, мужчина находится под стражей.