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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 4:19

В Хакасии пьяный подросток угнал у знакомого машину и бросил сломанной в соседней деревне

Парня ждет уголовное дело
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В поселке Малые Арбаты с территории кафе пропал автомобиль. Об угоне сообщил хозяин машины, рассказали в ГУ МВД России по Республике Хакасия.

Оказалось, что вместе с мужчиной в кафе был его знакомый, подросток 2005 года рождения. Около трех часов ночи хорошо выпивший парень решил покататься и взял чужие ключи. Поездка завершилась в соседней деревне – там машина сломалась.

Молодой человек оставил автомобиль и пошел домой. Наутро хозяин транспорта увидел, что парковка пуста, и обратился в полицию.

Подростка быстро вычислили. Прибор показал приличную степень опьянения - 0,531 мг/л. На него составлен протокол за пьяное вождение без прав, он будет поставлен на профилактический учет. Кроме того, его ждет и уголовное дело за угон машины.

Родителей юноши также привлекут к ответственности – за то, что плохо воспитали ребенка.