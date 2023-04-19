Жители трех районов Красноярска смогут пользоваться ускоренным мобильным интернетом

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В Красноярске в жилых районах с плотной застройкой модернизировали телеком-инфраструктуру. Теперь в Кировском, Центральном и Советском районах десятки тысяч жителей и гостей города смогут оценить новые скорости передачи данных и расширенное покрытие. Новое телеком-оборудование, работающее в диапазоне с высокой проникающей способностью, позволит абонентам пользоваться ускоренным мобильным интернетом в квартирах, торговых комплексах и бизнес-центрах, а также на улице, при передвижении в транспорте. Базовые станции 4G обеспечивают загрузку видео, общение в мессенджерах, доступ к маркетплейсам, онлайн-банкингу, инструментам удаленной работы или учебы.

Кстати, благодаря расширению емкости сети жители районов могут выходить в сеть одновременно и использовать по максимуму привычные цифровые сервисы, особенно вечером. По наблюдениям мобильных операторов, именно в это время традиционно увеличиваются нагрузки на сети. Так, аналитики МегаФона отмечают, что наибольшую цифровую активность абоненты проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы. Например, жители Взлетки, где прошла модернизация сети, вечером на 20% больше «сидят» в интернете и разговаривают по телефону, чем в обеденное время.

- Развитие связи в Красноярске продолжается и с каждым годом количество «белых пятен» на 4G-карте города уменьшается. За счет строительства новых базовых станций горожане получают стабильный интернет и голосовую связь, в том числе и в технологии VoLTE, - комментирует Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае. - Улучшение телеком-инфраструктуры в краевой столице обеспечило более стабильную работу тысяч гаджетов не только в спальных районах города, но также в историческом и деловом центре Красноярска — на проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Робеспьера и в других популярных локациях.